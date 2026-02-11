浦和に復帰したDF宮本優太浦和レッズは2月7日、J1百年構想リーグ開幕戦でジェフユナイテッド千葉と対戦し2-0の勝利を収めた。この試合で浦和の171cmのCB宮本優太は完封勝利と堂々たる浦和レッズ復帰戦を飾った。「敢えて裏に蹴るシーンもありましたが、もっともっと浦和はできるチーム。でも、戦うメンタリティー、すぐに奪い返す意識は持てていたので、この半年でもっと成長できると思いました」試合後のミックスゾーン。言葉