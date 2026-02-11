お笑いコンビの爆笑問題・太田光が8日、TBS系衆議院議員選挙特番「選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし」に出演。選挙戦での白熱ぶりを伝え、番組内で自民党の高市早苗首相と一悶着（ひともんちゃく）する場面があった。太田の質問は「失礼過ぎる」などと物議を醸す一方で、エンディングでは自身が抱く政治への危機感を語った。 太田の選挙特番でのキャスターはこれで5回目。同局の日