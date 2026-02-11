ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続伸し、前日比52.27ドル高の5万0188.14ドルで取引を終えた。終値としての最高値を3営業日連続で更新した。米追加利下げへの期待が高まり、買い注文が優勢だった。昨年12月の米小売売上高は、前月比で横ばい圏だった。消費低迷が意識され、景気下支えのため連邦準備制度理事会（FRB）が早期利下げをするとの見方が出て、相