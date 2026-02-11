タイガースは、2004年ドラフト全体2位で獲得したジャスティン・バーランダー（42）と、2026年シーズンの1年契約を結んだ。保証額は1300万ドル（約20億円）だが、そのうち1100万ドル（約17億円）は後払いとされ、2030年から支払われる。球団は即時の資金負担を抑えつつ、実績十分のベテラン右腕を呼び戻す形となった。バーランダーは年齢を感じさせない投球を続けている。昨季はジャイアンツで152イニングを消化し、防御率3.85