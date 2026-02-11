〈衆院選11議席と激増、チームみらい高山聡史幹事長の街宣車が接触事故を起こしていた…本人は「何かに当たっていることに誰も気づかず…対応させて貰っています」《快進撃の舞台裏》〉から続く野党大苦戦の中、8日午後8時丁度にNHKで当確を報じられた国民民主党の玉木雄一郎代表（56）。地元香川の事務所で、本人に代わって立ち上がり、控え目なお辞儀で応じたのは――。【画像】連日、候補者の応援に駆けずり回った元NHKアナの