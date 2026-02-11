男子SPの得点を確認し、亡き両親の写真に額をつけるマキシム・ナウモフ＝ミラノ（共同）昨年1月の飛行機事故で両親を失ったナウモフ（米国）は、10日のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）で4回転サルコーを決める好演技。「キス・アンド・クライ」では両親との写真を手に感極まり「まるで両親が背中を押して導いてくれているような感覚だった。本当に感動的だった」と思いがあふれ出た。ペアでロシア代表として五