トンネル掘削が佳境に横浜市道路局は先ごろ公表した2026年度予算概要のなかで、圏央道の一部となる「横浜環状南線」と「横浜湘南道路」の整備を加速化させる方針を示しました。【どこまで進んだ？】これが「横浜環状南線」「横浜湘南道路」の工事状況です（地図・写真で見る）横浜環状南線は、首都高や横浜横須賀道路、国道1号を東西につなぐ路線です。延長は約8.9km、全6車線で計画されています。ルートは東側の釜利谷JCTから