JR西日本は、特別企画乗車券の発売・見直しを実施する。4月1日購入分から、「WESTER ポイント特急券」と「WESTERポイントアップグレード（グリーン）」に、北陸新幹線（敦賀〜糸魚川駅間）や特急サンダーバード・しらさぎ＋北陸新幹線（敦賀〜富山駅間）を、「WESTER ポイント特典チケットレス」に快速マリンライナーの一部区間（岡山〜児島・坂出・高松駅間、高松〜児島・坂出駅間）を設定する。また、山陽新幹線や特急列車の商品