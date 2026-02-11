思わず「寒っ！」と口からついて出る季節。北風ピープーな冬は、＜鍋焼きうどん＞に限ります。面白いのは、似ているようでみんな違う、いや全然違うそれぞれの種、ツユ、顔。今回は東京の珠玉店を楽しくご紹介します。旬野菜の滋味も沁みる冬のご馳走！『敷島』＠高円寺ふたを開けるとふわあっと湯気が上がる。中はクツクツ。美しく鎮座した種に気分も上がる。鍋焼きはやっぱ冬のご馳走ですな。ひと際、そんな思いを強くするのがこ