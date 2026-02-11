オホーツクの置戸町できょう未明牧場の牛舎が燃える火事がありました。現在も消火活動が続けられています。壁が焼け落ち白煙があがる様子が確認できます。火事があったのは置戸町安住にある牧場の牛舎です。午前2時半すぎ、牧場の関係者から「牛舎が燃えている」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、この火事によるけが人はいませんが、牛舎では100頭以上の牛が飼育されていて、一部が取り残されている可能性