「自分なりの答えを出して皆さんの頑張る力、前に進む力を少しでも後ろから押してあげられたらいいなと思っております。3日間よろしくお願いします」【写真】長嶋茂雄さんお別れの会で柔らかな笑顔を向ける松井氏2月10日、読売ジャイアンツが春季キャンプを行っている宮崎・サンマリンスタジアムに登場した松井秀喜氏（51）。12日まで臨時コーチを務める同氏は「OBの松井です」と選手に挨拶すると、さっそく後輩の指導にあたった