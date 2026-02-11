■ミラノ・コルティナオリンピック™フィギュアスケート男子シングルSP（日本時間11日、ミラノ・アイススケート・アリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？男子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、北京五輪銀メダルの鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）が103.07点の2位発進。世界王者のイリア・マリニン（21、アメリカ