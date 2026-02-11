中国家庭料理をシンプルでモダンに、そして誰もが作りやすいレシピで教えてくれる料理家のウー・ウェンさん。「小麦粉料理の技術と楽しさをぜひ皆さんにお伝えしたい」と、初めての動画コンテンツ「ウー・ウェン小麦粉学校」を作りました。これまで100冊近い中国家庭料理のレシピ本を発表し、主宰するクッキングサロンはなかなか空席が出ず、常に満席の人気ぶり。「これは一生モノです」と先生自身も語る技術を、お手元でご覧にな