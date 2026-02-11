連載第87回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。寒波・降雪のなか行なわれたＪリーグ開幕節。日本がシーズンを合わせようとしている欧州サッカーも、冬場はかなりの寒さのなか試合が実施されています。そもそも欧州はどうして寒い冬を含む秋春制シーズンを