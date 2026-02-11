不正アクセスの被害に遭う企業が相次いでいる。軍事アナリストの小川和久さんは「大手企業であっても、形だけの対策でお茶を濁しており、高いセキュリティ意識を持っている社員が少ないことが問題だ」という――。※本稿は、小川和久『総理、国防も安全も穴だらけ！ 国民を守れない国・ニッポン』（扶桑社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／sommart※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／sommart■重要なのはネ