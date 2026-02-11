親から相続した家を売る際、「相続空き家特例」という制度を利用することで税金の控除を受けられるかもしれません。この特例を知らずに売ってしまうと、数百万円単位で損をすることも！ 本記事で、FPである筆者が分かりやすく解説します。 「田舎の古い家だから税金は関係ない」という誤解 「二束三文だからもうからない」と思いがちですが、最大の落とし穴は「取得費（親が買った値段）」が分からないケース