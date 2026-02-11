紅白戦で「14被安打12失点」…マウンドで受けた異例の対応インタビュー中、終始穏やかな笑顔を絶やさない。中日、ロッテ、横浜（現DeNA）で活躍した左腕・山北茂利氏。その優しい語り口からは、かつてマウンドで見せた鋭い眼光や、入団直後に直面した“修羅場”は想像しがたい。だが、時計の針を2000年に戻すと、そこには「地獄」を見た1人の若者がいた。1999年ドラフト3位で社会人の名門トヨタ自動車から中日に入団。「即戦力