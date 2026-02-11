「J-PARK」運営の福原芳之氏、「BT野球スクール」代表の生島峰至氏がイベントに参加フルスイングしているのに遠くに飛ばせない。その原因とは――。徳島県で野球塾「J-PARK」を運営する福原芳之氏と、大阪桐蔭高OBで「BT野球スクール」代表の生島峰至氏が9日、野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」が開催したオンラインイベント「打撃改革3DAYS 第2夜」に出演。少年野球に多い“手打ち”の正体を探った。福原氏は「手