突然ですが、「モナコ」の正式名称知っていますか？知ってたら天才！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「モナコ公国」でした！モナコとは「モナコ公国」の略称です。ヨーロッパ南部、フランスの地中海沿岸に位置する小さな国で、世界で2番目に面積が小さい独立国家として知られています。日本語では、本来の正式国名である「モナコ公国」から「公国」を省略し、単に「モナコ」と呼ばれることが一般的です。モナコは立憲