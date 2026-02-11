「学習塾」業界の変革期今、「学習塾」業界の変革期なのかもしれない。東京商工リサーチの調べによると、2025年に発生した「学習塾」の倒産が55件（前年比3.7％増）で、2006年以降で最多だった2024年の53件を上回り、過去最多を更新したそうだ。内訳を見ると倒産理由の大半を占めるのが「販売不振」で、2025年は45件（前年比4.6％増）と全体の81.8％に達しており、学習塾市場では競争からの脱落が一段と深刻さを増していることがう