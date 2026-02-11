メッツのデビッド・スターンズ運営部長が１０日（日本時間１１日）昨季も４３本塁打、盗塁王の３８盗塁をマークした主砲フアン・ソト外野手を過去２年間守っていた右翼から２０２３年に」守っていた左翼にコンバートする、と発表した。米各メディアが伝えた。出場予定のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）ドミニカ共和国代表としても左翼を守る模様だ。メッツと総額７億６５００万ドルの大型契約を結んで２年目を迎