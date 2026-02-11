ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１１日、ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ混合団体決勝を生中継したため通常の３０分遅い午前５時５０分から生放送した。総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「今朝の『ＴＨＥＴＩＭＥ，』はオリンピックの放送がありましたので、ちょうど今、この５時５０分から８時までの放送ということになります」と説明した。そしてスキージャンプ混合