8年ぶりに日本出身横綱が誕生し、両横綱が揃った大相撲。1月場所は天皇ご一家が観戦に訪れ、安青錦というニューヒーローも誕生して盛り上がった。一方で現役を引退し、角界を去っていった力士たちもいる。《体重40キロ減で激ヤセ》黒縁メガネにツーブロック、ヴィトンのネクタイを締めて現れた旭大星さん2024年12月に引退した最高位・西前頭8枚目の旭大星託也さん（36、きょくたいせい・たくや。本名・大串拓也）は、フランス