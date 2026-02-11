デジタルの力は「失敗しそうなこと」を避けさせる1997年から2012年頃生まれのデジタルネイティブと呼ばれる世代は、生まれた時からインターネットがあり、何かを始める前にネットで情報を集めるのが、当たり前。失敗しないための布石をきちんと打ち、親世代よりもスマートに、合理的に物事を進めているように見える。だが、長所は時に短所になることもある。事前の準備を怠らずに、失敗しないように準備できるからこそ、あらかじめ