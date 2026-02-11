完全にデジタル化されると思いきや先週、米サンフランシスコのトランスアメリカ・ピラミッド27階で、筆者は待望のフェラーリEVのインテリアをいち早く見せてもらった。『ルーチェ（Luce）』と命名されることを知ったのは、その直前だった。【画像】デジタルとアナログの見事な融合。触れる喜びを感じるデザイン【フェラーリ・ルーチェのインテリアを詳しく見る】全21枚インテリア（5月に公開予定のエクステリアも同様）は元アッ