温泉地として有名な神奈川・箱根町で、寒波による水道管の凍結などの影響で10日、大規模な断水が発生しました。祝日の11日も復旧作業が行われます。箱根町によりますと寒波の影響で水道管が凍結し、破裂による水漏れなどの被害がでたということです。また、ここ最近雨が少なく配水池の水位が低下したことから、10日午前9時半ごろから湯本地域全域の温泉宿や一般家庭など約1700世帯で断水するに至りました。これを受け、町は4カ所で