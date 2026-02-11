トヨタ「新たなハイエース」発売に反響殺到！最新のトヨタ「ハイエース」が2026年2月2日に発売され、商用バンの常識を覆すほどの大胆な進化を遂げました。今回の改良は、長年親しまれた装備の整理とデジタル技術の融合が軸となっており、プロの道具としての完成度をさらに高めています。【画像】超カッコいい！ これが「新たなハイエース」です！（30枚以上）安全面での最大のトピックスは、運転支援システム「Toyota Safety