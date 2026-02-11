あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……牡羊座恋心を素直に表現できる日。自分の想いを丁寧な言葉で伝えると、心の距離がぐっと近づくでしょう。少しロマンチックなムードも効果的。大切なのは、やさしくあたたかい雰囲気をまとって話すこと。その姿に、相手も心を動かされるはずです。★第2位……獅子座日常のさ