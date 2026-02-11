◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子 予選リーググループB 日本0-4スウェーデン(大会5日目/現地10日)スウェーデンに敗れ、予選敗退が決まったアイスホッケー女子日本代表。攻守で日本を支える志賀姉妹が、試合後インタビューに応じました。ディフェンスを担う姉の葵選手は、「なんとか昨日の負けから気持ちを切り替えて、全員で60分勝ちしようというふうに声をかけて臨んだんですけど、結果的に0-4という