フィギュアスケート男子シングルに出場する三浦佳生選手が前日練習に参加しました。この日の練習について聞かれると、三浦選手は「まずは体を目いっぱい動かして、状態の確認もしてという感じではあります」と話します。しかし「靴が昨日のメインでの練習で折れてしまったので、そこをなんとかしようと思っています」とアクシデントがあったことを明かしました。その中でも「今できる最大の対処というか、そういった目いっぱいのも