女優の小芝風花が９日付で自身のインスタグラムを更新。仲良し女優と「おうち居酒屋」を楽しむ様子を公開した。「『居酒屋おみゆ』作り込みすごいし、ご飯も美味しすぎるし、楽しすぎる時間でしたホワイトビールも冷え冷えでして…みゆ店長、流石っす」と投稿。居酒屋のようなメニュー表などを背景に、缶ビールを持って女優の柳生みゆと笑顔のツーショットなどを複数枚披露した。この投稿に「こんな作り込みスゴいっす！