【モデルプレス＝2026/02/11】2月27日公開の映画『木挽町のあだ討ち』に出演するなにわ男子の長尾謙杜（ながお・けんと／23）と俳優の北村一輝（きたむら・かずき／56）にモデルプレスがインタビュー。2025年公開の映画『室町無頼』から早くも2度目の共演となる2人は、本作で物語の鍵を握る重要な役どころを担う。再共演で深まった関係性や、歌舞伎と融合したアクションへの挑戦、心を動かされた瞬間などについて語ってもらった。