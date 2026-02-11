求人倍率が過去最高を更新する「売り手市場」の中、自分に合った進路を選んでもらおうと10日、高校生向けの仕事体験会が福岡市で開かれました。 福岡市博多区の展示場で開かれたのは、高校生のための仕事体験会「おしごとフェア」です。■山木康聖記者「会場には制服を着た学生がたくさんいます。こちら、大工の仕事でしょうか、実際に仕事を体験している学生もいます。」建設や製造、小売りなど県内外の20社余りが出展しました