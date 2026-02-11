今日11日は、低気圧や前線の通過に伴い午前を中心に広く雨が降るでしょう。関東の沿岸部など、激しい雨や雷雨になる所もありそうです。活発な雨雲次第に東進今日は前線を伴った低気圧が本州付近を東へ進みます。沖縄は雲が多く、ときおりザッと雨が降りそうです。九州と中国、四国は、雨が朝のうちにやむ所が多いでしょう。ただ、山陰では日中もにわか雨の可能性があります。近畿と東海は朝まで、関東甲信は昼頃まで広く雨で、太