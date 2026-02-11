ドル円、１５４円台前半まで下げ幅拡大米小売売上高を受け追加利下げ期待復活＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は売りが加速し、１５４円台前半まで下げ幅を拡大。この日の米小売売上高を受けて、為替市場ではドル安が強まった。このところのドル円はボラティリティの激しい展開となっているが、他の通貨ペア以上にドル安の影響を受けていた印象。 米小売売上高は予想外の横ばいとなり、年末にかけての個人