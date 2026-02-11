阪神・佐藤輝明内野手にとってＷＢＣは「小さい頃から憧れた」夢舞台だ。印象に残るのは、０９年の第２回大会の決勝でイチローが放ったＶ打。「まじ見てた。格好いいなと。見てから学校に行った記憶があります」。その後、１０歳の輝明少年が「真似してました」と背番号５１になりきるのも当然だった。あれから１７年。球界の主砲に成長し、夢切符をつかんだ。このオフはＷＢＣ仕様の打法を模索。外国人特有の投球フォーム対策