タレントのＧＥＮＫＩＮＧ．が「１０年ぶり」のイメチェンを明かした。１１日に更新されたインスタグラムに「Ｂｌｏｎｄｅｉｓｂａｃｋ１０年ぶりに、白髪の私が帰ってきたよ」と書き始めると、ホワイトブロンドにカラーチェンジした艶やかなヘアスタイル姿の動画をアップ。「やっぱりこのカラー、盛れすぎて優勝なんだけどＮＥＷモードの私、またよろしくねちなみにブリーチ全部で３回、カラー１回合計８時間笑