ＷＢＣ日本代表の阪神・佐藤輝明内野手（２６）と阪神・掛布雅之ＯＢ会長（７０）＝スポーツ報知評論家＝の新旧キング対談が、このほどキャンプ地の沖縄・宜野座で実現した。昨季、球団の生え抜き選手では１９８４年の掛布氏以来の本塁打王に輝いた輝が進化の理由、ＷＢＣへの思いなどをミスター・タイガースに激白した。（取材・構成島尾浩一郎、中野雄太）＝後編＝―バットについて掛布（以下、掛）「１年目、２年目はバット