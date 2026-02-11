90%以上が水分でできている「冬瓜（とうがん）」は、低カロリーでむくみ解消にも嬉しいヘルシー食材。淡白な味わいだからこそ、お出汁や調味料の旨味をギュッと吸い込んで、驚くほどジューシーに変身してくれます。煮込めばとろとろ、生ならシャキシャキと、調理法によって変わる食感も魅力のひとつ。今回は、旬の美味しさを余すことなく楽しめる「冬瓜」の人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】王道の味