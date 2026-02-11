男子SP演技する鍵山優真＝ミラノ（共同）10日の29人によるフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）で前回北京冬季五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が103.07点で2位につけた。世界選手権2連覇中のマリニン（米国）が108.16点で首位。佐藤駿（エームサービス・明大）は88.70点で9位、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は76.77点で22位と出遅れた。上位24人が13日のフリーに進んだ。（共同