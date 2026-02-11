打撃練習をする村上宗隆＝10日、グレンデール（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグのホワイトソックス入りした村上宗隆が10日、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで自主練習し、フリー打撃で29スイング中8本の柵越えを披露した。一塁での守備練習にも取り組み、精力的に体を動かした。大谷翔平（ドジャース）がエンゼルス在籍時に監督を務め、現在はホワイトソックスで選