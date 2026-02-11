＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「INTERVIEW『新しい時代』の生き方、働き方」に掲載したインタビューを転載したものです。 天災や戦争など刻々と変化を続ける不安定なこの世界において、どのように未来を思い描き、仕事を探せばいいのか。これから社会に出る若者の生き方について、昆虫標本コレクションを構える箱根の別荘で養老孟司氏に話を聞いた。2回に分けてお届けする。（取材・文・