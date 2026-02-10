「うつ病」は誰にでも起こり得る身近な病気ですが、その本当の原因や診断基準について正しく理解している人は少ないかもしれません。うつ病は単なる「気分の落ち込み」ではなく、脳内の神経伝達物質のバランスやホルモンの変化、ストレスなどが関係する複雑な病気です。そこで、うつ病の正しい知識と原因、診断基準について医師の種市先生に解説してもらいました。 編集部 はじめにうつ病とはどのような病気か教えてください。