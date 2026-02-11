プレミアリーグ 25/26の第26節 チェルシーとリーズの試合が、2月11日04:30にスタンフォード・ブリッジにて行われた。 チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、エステバン（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズはルーカス・ヌメチャ（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、ジェイデン・ボーグル（D