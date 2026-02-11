プレミアリーグ 25/26の第26節 トットナムとニューカッスルの試合が、2月11日04:30にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。 トットナムはシャビ・シモンズ（FW）、ドミニク・ソランケ（FW）、ウィルソン・オドベール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、アンソニー・ゴード