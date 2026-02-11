寒さが厳しい季節。気をつけていても、風邪をひいてダウンしてしまうことがあるでしょう。「風邪はひき始めが肝心」と言いますが、「あやしいかも」と思ったときが、回復を早める“チャンス”なのです。（管理栄養士岡田明子）鼻や喉の粘膜の材料になる栄養素は？「なんだかだるい」「喉がイガイガする」「寒気がする」――風邪かな？と思ったら、すぐに対策を取ることが重要です。この段階で無理をしてしまうと、体はウイルスの