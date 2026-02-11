札幌・東警察署は2026年2月10日、住居侵入と窃盗の疑いで、札幌市東区に住む無職の女（38）を逮捕しました。女は1月26日午前7時半すぎから午前8時ごろまでの間、札幌市東区北25条東1丁目の共同住宅の一室に侵入し、ゲーム機など3点（時価合計約1万2000円）を盗んだ疑いが持たれています。現場はグループホームが借り上げ、管理する共同住宅の一室で、1月26日にグループホームの関係者から「グル