スポーツの分野で活躍した選手や団体に贈られる「県スポーツ表彰」。 その表彰式が長崎市で行われました。 優秀な成績を収めた選手や団体などに贈られる「県スポーツ表彰」。 「スポーツ特別賞」を代表して受け取ったのは、吉武 まひろ選手(23)です。 吉武選手は、島原特別支援学校で教員をしながら競技を続けています。 去年10月に行われた23歳以下のレスリング世界選手権では