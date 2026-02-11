◇プロ野球・ロッテ1軍春季キャンプ(宮崎・都城市)ロッテ・高野脩汰投手が、春季キャンプでの取り組みなどについて明かしました。1年目から10登板以下にとどまっていた高野投手でしたが、昨季は37試合のリリーフ登板で防御率1.84をマークするなどブレイク。チームが最下位に沈む中でも存在感を見せていきました。自主トレでは順調な調整ができたようで、勢いそのままに入ったキャンプイン。「第1クールからしっかり傾斜で投げ込ん