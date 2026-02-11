◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日バイアスロン男子20キロ（2026年2月10日アンテルセルバ・バイアスロンアリーナ）10日に行われたバイアスロン男子20キロで銅メダルを獲得したストゥルラホルム・レグライ（28＝ノルウェー）が、レース後のインタビューで浮気をしたと報告した。AP通信が報じた。22年北京五輪男子リレー金メダリストのレグライは、個人種目で自身初のメダル獲得となった。しかし、ノルウェー放送協会